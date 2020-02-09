Производство рыбы в Нижегородской области выросло на 54 тонны

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:57:43+03:00

В этом году субсидии не возмещение части затрат будут также предоставлены

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За прошлый год объем рыбы, которую производят в Нижегородской области, составил 684 тонны. В 2018 году эта цифра составляла 630 тонн. Таким образом, объемы выросли на 54 тонны.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на руководителя комитета госохотнадзора Николая Бондаренко, этот рост “означает, что назрел вопрос стимулирования комплексной переработки и рационального использование сырья рыбной промышленности”.

Местные предприятия планируют поддерживать при помощи новых субсидий - компенсаций прямых затрат на строительство и реконструкцию объектов рыбоводной инфраструктуры.

По словам Бондаренко, это позволит создать новые помещения для хранения рыбы и комплексы по ее переработке.

Напомним, в 2018 году губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным была инициирована программа «Развитие товарной аквакультуры», в рамках которой из средств областного бюджета предоставляются субсидии рыбохозяйственным предприятиям. В 2020 году запланировано 20,1 млн рублей на выплату субсидии.

ИСТОЧНИК KP.RU