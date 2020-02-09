Производство рыбы в Нижегородской области выросло на 54 тонны
За прошлый год объем рыбы, которую производят в Нижегородской области, составил 684 тонны. В 2018 году эта цифра составляла 630 тонн. Таким образом, объемы выросли на 54 тонны.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на руководителя комитета госохотнадзора Николая Бондаренко, этот рост “означает, что назрел вопрос стимулирования комплексной переработки и рационального использование сырья рыбной промышленности”.
Местные предприятия планируют поддерживать при помощи новых субсидий - компенсаций прямых затрат на строительство и реконструкцию объектов рыбоводной инфраструктуры.
По словам Бондаренко, это позволит создать новые помещения для хранения рыбы и комплексы по ее переработке.
Напомним, в 2018 году губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным была инициирована программа «Развитие товарной аквакультуры», в рамках которой из средств областного бюджета предоставляются субсидии рыбохозяйственным предприятиям. В 2020 году запланировано 20,1 млн рублей на выплату субсидии.
ИСТОЧНИК KP.RU