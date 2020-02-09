«Поезда здоровья» посетили более 290 населенных пунктов Нижегородской области

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:12:06+03:00

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Более 290 населенных пунктов посетили мобильно-диагностические лаборатории «Поезда здоровья», побывавшие уже в 16 районах Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, консультации специалистов получили почти 6,5 тысяч человек.

Лаборатории начали путешествовать по районам в середине января. По поручению Глеба Никитина, в 2020 году они будут работать круглый год.

- Это важнейшее направление национального проекта Здравоохранение и именно тот уровень, на котором должны чаще всего звучать «тревожные звонки», и с которого людей должны направлять уже в межрайонные и областные центры, - отметил губернатор.

Наибольшей популярностью пользуются консультации офтальмологов и нервологов. Специалисты уже провели более девяти тысяч исследований. Почти у тысячи нижегородцев были впервые выявлены заболевания. На допобследования отправлены 2800 человек, еще 485 - на госпитализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU