В Нижнем Новгороде прекращены поиски 14-летней Светы Ефимовой

9 Февр. 2020 2020-02-09T09:25:18+03:00

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В Нижнем Новгороде пропала 14-летняя Света Ефимова. Как сообщил поисково-спасательный отряд “Волонтер”, девочка ушла из дома на улице Тропинина в пятницу, 7 февраля, и с тех пор ее никто не видел. В момент исчезновения школьница была одета в бежевое зимнее пальто, темные колготки, высокие бежевые ботинки и серую шапку.

Волонтеры собирали добровольцев на поиски. К счастью, утром 9 февраля появилась информация, что девочку нашли. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Напомним, в Дзержинске до сих пор разыскивают 16-летнего Дениса Тихонина и 15-летнего Егора Князева. Они пропали 4 февраля.

Приметы Дениса: среднее телосложение, рост 165-170 сантиметров, темные волосы. В день исчезновения был одет в красную куртку, серые спортивные штаны и светлые ботинки.

Приметы Егора: среднее телосложение, темные волосы и рост порядка 170 сантиметров. На нем были черная куртка, синие джинсы и черные кроссовки.

ИСТОЧНИК KP.RU