Нижегородцы смогут самостоятельно «переписаться» на сайте Госуслуг

8 Февр. 2020 2020-02-08T15:27:16+03:00

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года

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Нижегородцы смогут самостоятельно пройти интернет-перепись на сайте Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министерство информационных технологий и связи Нижегородской области.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября с применением цифровых технологий.

Впервые у жителей России и Нижнего Новгорода появилась возможность самостоятельно заполнить переписной лист через интернет, не дожидаясь визита «переписчиков».

Для этого нужно выйти на портал госуслуг с 1 по 25 октября и ответить на вопросы.

По словам министра информационных технологий Нижегородской области Сергея Ефимова, при заполнении анкет лучше отвечать на вопросы максимально честно.«На основе полученных статистических данных правительство будет разрабатывать социальные программы», - подчеркнул Сергей Ефимов.

Ранее сообщалось, что с марта этого года перестанет тарифицироваться интернет-трафик с портала госуслуг, а также сайтов федеральных и региональных органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU