Нижегородцы смогут самостоятельно «переписаться» на сайте Госуслуг
Нижегородцы смогут самостоятельно пройти интернет-перепись на сайте Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министерство информационных технологий и связи Нижегородской области.
Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября с применением цифровых технологий.
Впервые у жителей России и Нижнего Новгорода появилась возможность самостоятельно заполнить переписной лист через интернет, не дожидаясь визита «переписчиков».
Для этого нужно выйти на портал госуслуг с 1 по 25 октября и ответить на вопросы.
По словам министра информационных технологий Нижегородской области Сергея Ефимова, при заполнении анкет лучше отвечать на вопросы максимально честно.«На основе полученных статистических данных правительство будет разрабатывать социальные программы», - подчеркнул Сергей Ефимов.
Ранее сообщалось, что с марта этого года перестанет тарифицироваться интернет-трафик с портала госуслуг, а также сайтов федеральных и региональных органов власти.
ИСТОЧНИК KP.RU