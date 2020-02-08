2020-02-08T14:44:08+03:00
Общество

Самозанятые нижегородцы смогут получить льготные кредиты под 8,5%

Статус самозанятого оформили уже около 3200 нижегородцев
Елена ЛАЗАРЕВА
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Самозанятые нижегородцы в 2020 году смогут получить льготные кредиты под 8,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на региональный минпром.

По информации источника, с 2020 года в Нижегородской области и еще 18 регионах России начал работу специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Новая система налогообложения позволяет гражданам зарегистрироваться в качестве предпринимателей и платить налоги по льготной ставке от 4% до 6%. Необходимо соблюдение двух условий — отсутствие наемных сотрудников и доход менее 2,4 млн рублей в год.

Несмотря на то, что налоговый режим только начал действовать, на данный момент в Нижегородской области зарегистрировались 3200 самозанятых. Уже разработан ряд мер господдержки для самозанятых.

В частности, они уже могут получить льготный кредит от 500 тысяч рублей по ставке 8,5%. Кредитные средства самозанятый может потратить и на открытие, и на развитие своего дела.

Напомним, зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в мобильном приложении «Мой налог», на сайте ФНС России или на портале госуслуг. Декларацию в налоговую службу представлять не нужно. Самозанятым не нужно выплачивать фиксированные платежи на медицинское и пенсионное страхование. Работу в качестве самозанятого можно совмещать с работой по найму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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