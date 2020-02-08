2020-02-08T13:50:53+03:00
Общество

В Нижегородской области в 2019 году зафиксирован рост объемов производства продуктов

Пищевики стали производить больше молока, мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году в регионе выросли объемы производства молока, творога, сыров, сливочного масла, мясных полуфабрикатов, консервированных овощей, кондитерских изделий и кетчупов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По данным источника, в пищевой и перерабатывающей промышленности объем производства составил 108,2 миллиарда рублей.

«Предприятия ежегодно демонстрируют рост производства. Увеличивается не только объем выпуска, но и ассортимент продуктов», - подчеркнул Глеб Никитин. По его мнению, устойчивый рост связан с активной модернизацией производств. Так, в 2019 году в отрасль было вложено более 2 млрд рублей.

Как пояснили в министерстве сельского хозяйства Нижегородской области, более всего в 2019 году выросли объемы производства молока - на 209,8 тыс. тонн; кондитерских изделий – на 47,7 тыс. тонн; мясных полуфабрикатов - на 46,9 тыс. тонн. Производство остальных видов продуктов выросло на 3-16 тысяч тонн.

Кроме того, за прошедший год увеличились объемы сельхозпродукции,Ю что позволяет «пищевикам» использовать местное сырье.

«В прошедшем году только за счет областного бюджета финансирование агропрома было увеличено на 24%. В 2020 году господдержка сельского хозяйства на развитие предприятий АПК планируется направить 4,2 млрд рублей», - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
14 февраля в Нижнем Новгороде пройдет AFP | Love | Nizhny 800
Нижегородцы смогут самостоятельно «переписаться» на сайте Госуслуг
Самозанятые нижегородцы смогут получить льготные кредиты под 8,5%
В Нижегородской области в 2019 году зафиксирован рост объемов производства продуктов
5 первичных сердечно-сосудистых центров будут переоснащены в 2020 году
Экспорт Нижегородской области увеличился на 74% за три года
Следственный комитет Нижегородской области проводит проверку «сырых» квартир для сирот
Знаменитые футболисты исполнили желание ребенка из Нижегородской области
Сегодня в Нижегородской области ожидается рекордно низкая для этой зимы температура
Скандального нижегородского блоггера отправили под домашний арест
В Нижегородской области будут судить виновных в отравлении угарным газом
Депутаты нижегородской думы ознакомились с новой схемой избирательных округов
Инспекторы ГЖИ нашли 35 нарушений в содержании кровель в Нижегородской области
Нижегородский адвокат прямо во время оперативного эксперимента взялся передать судьям взятку в 1,5 миллиона рублей
Нижегородцы массово скупают медицинские маски
Еще один павильон сносят на Нижегородской ярмарке
Глеб Никитин поздравил нижегородку с получением Президентской премии
Губернатор Нижегородской области принял участие в заседании президиума Госсовета
Прямой рейс до Симферополя запустят из нижегородского аэропорта в начале лета
Суд продлил срок ареста подозреваемому в смертельном ДТП на улице Горького
Три человека погибли в жутком ДТП с иномаркой и эвакуатором в Нижегородской области
Уголовное дело по факту гибели троих человек от отравления угарным газом в Павлове передано в суд
Бурая медведица родила тройню в нижегородском зоопарке