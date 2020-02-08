В Нижегородской области в 2019 году зафиксирован рост объемов производства продуктов

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:50:53+03:00

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В 2019 году в регионе выросли объемы производства молока, творога, сыров, сливочного масла, мясных полуфабрикатов, консервированных овощей, кондитерских изделий и кетчупов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По данным источника, в пищевой и перерабатывающей промышленности объем производства составил 108,2 миллиарда рублей.

«Предприятия ежегодно демонстрируют рост производства. Увеличивается не только объем выпуска, но и ассортимент продуктов», - подчеркнул Глеб Никитин. По его мнению, устойчивый рост связан с активной модернизацией производств. Так, в 2019 году в отрасль было вложено более 2 млрд рублей.

Как пояснили в министерстве сельского хозяйства Нижегородской области, более всего в 2019 году выросли объемы производства молока - на 209,8 тыс. тонн; кондитерских изделий – на 47,7 тыс. тонн; мясных полуфабрикатов - на 46,9 тыс. тонн. Производство остальных видов продуктов выросло на 3-16 тысяч тонн.

Кроме того, за прошедший год увеличились объемы сельхозпродукции,Ю что позволяет «пищевикам» использовать местное сырье.

«В прошедшем году только за счет областного бюджета финансирование агропрома было увеличено на 24%. В 2020 году господдержка сельского хозяйства на развитие предприятий АПК планируется направить 4,2 млрд рублей», - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU