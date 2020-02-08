2020-02-08T12:51:10+03:00
Общество

5 первичных сердечно-сосудистых центров будут переоснащены в 2020 году

Также по инициативе губернатора региона будут открыты 3 кабинета помощи больным с хронической сердечной недостаточностью
Елена ЛАЗАРЕВА
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5 первичных сердечно-сосудистых центров будут переоснащены в Нижегородской области в 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«На уровне первичного центра можно принять меры, чтобы не допустить развития заболевания и выработать грамотную тактику лечения. Все это невозможно без современного диагностического оборудования», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как подчеркнул Глеб Никитин, до конца 2020 года будут переоснащены центры в больницах №5 и № 39 Нижнего Новгорода», а также в трех ЦРБ – Лысковской, Городецкой и Уренской.

Также по инициативе губернатора в Нижегородской области реализуется комплекс мероприятий по созданию системы помощи больным хронической сердечной недостаточностью. В частности, в этом году планируется открытие экспертного центра III уровня оказания высокотехнологичной медицинской помощи на базе ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница им.академика Б.А.Королева». Ведется организационно-подготовительная работа: формируется лист ожидания на трансплантацию сердца, имплантации ИКД и ресинхронизирующих устройств, в котором в настоящее время находится 20 человек. Выделены врачи для наблюдения пациентов с ХСН в амбулаторных условиях на базе Кардиоцентра. Проводятся обучающие семинары для врачей по лечению больных ХСН.

Также запланировано открытие коек для лечения в рамках кардиологического отделения на базе «Городской больницы № 2» в Дзержинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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