Экспорт Нижегородской области увеличился на 74% за три года

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:00:27+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие три года товарооборот Нижегородской области увеличился на 70% (с 4,8 до 8,3 млрд долларов). Данные приводит департамент внешних связей правительства Нижегородской области. Импорт тоже вырос - на 67% с 2 до 3,4 млрд долларов.

Свою продукцию на экспорт отправляли предприятия машиностроительной, химической, металлургической промышленности, предприятия, занимающиеся производством древесины и целлюлозно-бумажных изделий, продуктов и сельхозсырья.

Наибольший рост отмечен по в отрасли производства древесины и целлюлозно-бумажной продукции (в 2,5 раза) и металлургии (73%).

«Вместе с тем по сравнению с 2018 годом товарооборот Нижегородской области уменьшился в прошлом году на 5% за счет снижения экспорта. В 2019 году были завершены поставки труб большого диаметра нижегородского производства в Турцию, Финляндию и Болгарию для проектов «Южный поток» и «Северный поток-2», а также для строительства АЭС в Белоруссии», - сказала директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

ИСТОЧНИК KP.RU