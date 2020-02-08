Следственный комитет Нижегородской области проводит проверку «сырых» квартир для сирот

8 Февр. 2020 2020-02-08T10:46:55+03:00

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В Ардатовском районе Нижегородской области по информации, размещенной в СМИ о предоставлении детям-сиротам некачественного жилья, Следственным комитетом организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По данным источника, в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Напомним, дети-сироты пожаловались на конденсат, плохую вентиляцию и другие дефекты в своей новой, пока еще нежилой квартире. Помещение находится в одном из новых домов рабочего поселка Ардатов. Это одна из двенадцати квартир, приобретенных администрацией Ардатовского района для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

Конкретно

Всего в 2019 году в Нижегородской области обеспечено жильем 635 человек, в том числе 104 человека из списков детей-сирот Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU