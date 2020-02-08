Знаменитые футболисты исполнили желание ребенка из Нижегородской области

8 Февр. 2020 2020-02-08T09:37:41+03:00

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Напомним, в рамках акции «Елка желаний» представители правительства и главы муниципалитетов Нижегородской области исполняют желания детей с особенностями здоровья и детей-сирот. Новогодние желания ребята написали на карточках в виде шаров, которые были развешаны на елках в Большом Кремлевском дворце.

После завершения акции все шарики с пожеланиями нижегородских детей по просьбе губернатора региона Глеба Никитина были отправлены представителям власти Нижегородской области. Губернатор предложил всем членам правительства и главам муниципалитетов поучаствовать в акции.

Шарик с пожеланием Артема Краснова вытянул глава администрации Дзержинска Иван Носков. Артем попросил у Деда Мороза встречу с Артемом Дзюбой.

К сожалению, Артем Дзюба лично приехать не смог, так как постоянно находится в разных городах на тренировках. Но он нашел время и записал видеоприветствие для Артема, в котором выразил слова поддержки перед предстоящей операцией по восстановлению подвижности ног. Футболист подарил мальчишке фирменную бейсболку и шарф футбольного клуба «Зенит», а также мяч с автографами параолимпийских футболистов. Его коллега Александр Кержаков передал Артему свою спортивную форму.

По словам Глеба Никитина, акция обязательно будет продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU