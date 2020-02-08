Сегодня в Нижегородской области ожидается рекордно низкая для этой зимы температура
По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -16 градусов, в течение дня температура будет снижаться и уже к позднему вечеру столбики термометров опустятся до -18 градусов.
До полудня синоптики прогнозируют пасмурную погоду, в полдень — пасмурную с прояснениями, а к 15.00 — солнечную. Снега в течение дня не ожидается.
Северный ветер сменится на северо-западный, а к ночи — западный. Скорость ветра — 3-4 метра в секунду с порывами до 5-6 метров в секунду.
В течение дня будет расти атмосферное давление, оно достигнет рекордной для этой зимы отметки в 758 миллиметров ртутного столба. Влажность — 75-84%.
Уже к утру воскресенья морозы уйдут, юго-западный ветер принесет в регион тепло. К завтрашнему вечеру по прогнозам синоптиков установятся комфортные -5…-7 градусов. Впрочем, поднимется ветер — до 6-10 метров в секунду, и уйдет солнце. Снег маловероятен.
ИСТОЧНИК KP.RU