2020-02-07T18:22:42+03:00
Общество

Скандального нижегородского блоггера отправили под домашний арест

Сетевой троллинг Голубева может обернутся реальным лишением свободы
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородский блоггер Владимир Голубев — четырежды счастливый отец, и суд учел это обстоятельство, когда выбирал для него меру пресечения.

Напомним, Владимир Голубев стал относительно известным благодаря роликам, которые он выкладывает в сеть интернет. Действующих лиц в этих роликах обычно немного — сам блоггер и представители ГИБДД. Да и сюжет, как правило, не оригинален — сотрудники ГИБДД призывают к соблюдению правил и законов, в Владимир, по его словам, уличает сотрудников Госинспеции в юридической неграмотности и незнании с обственных обязанностей.

Как бы то ни было, блоггер приобрел определенную известность — одни восхищаются его отвагой, другие уверены, что нижегородец просто хочет «хайпануть и заработать дешевую популярность». А потом, на волне этой популярности — еще и денег.

Блоггер уже отсидел 13 суток за неповиновение полиции, но его это не остановило. На данный момент в отношении него уже возбуждено уголовное дело за применение насилия к представителю власти. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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