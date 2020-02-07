В Нижегородской области будут судить виновных в отравлении угарным газом

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:20:59+03:00

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Павловский городской прокурор передал в суд уголовное дело по обвинению двух должностных лиц организации, ответственной за проверки дымоходов и вентканалов. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

По сообщению источника, более года назад, в январе 2019 года, в одной из квартир дома по улице Транспортной в Павлово три человека пострадали после отравления угарным газом.

Два дня спустя в двух квартирах дома №80 по улице Перчанкина нашли тела трех человек, в том числе маленького ребенка. Как установило следствие, все трое умерли из-за отравления угарным газом. Еще одна маленькая девочка отравилась, просто находясь в подъезде этого дома. Малышка вдохнула окись углерода.

Как выяснилось в результате следственных действий, в период с 2015 года по 2019 год главный инженер и инженер по эксплуатации оборудования внутридомовых газовых объектов управляющей компании не проводили проверки технического состояния вентканалов и дымоходов в многоквартирных домах.

Подозреваемым предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух лиц.

Максимальное наказание по данной статье — 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU