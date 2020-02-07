2020-02-07T15:13:53+03:00
Общество

Инспекторы ГЖИ нашли 35 нарушений в содержании кровель в Нижегородской области

За несвоевременную очистку крыш предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня Государственная жилищная инспекция проверила очистку крыш от снега и наледи. Всего проверено 573 многоквартирных дома и 66 административных зданий. Выявлено 35 нарушений, по четырем возбуждены административные производства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

«Если своевременно очистить кровлю от снега, то вероятность возникновения несчастных случаев значительно снижается. По поручению губернатора региона Глеба Никитина мы проводим ежедневные обследования на предмет наличия снега и наледи на кровлях жилых зданий. По фактам выявленных нарушений применяем меры административного воздействия», - сообщил консультант Нижегородского нагорного отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Антон Штурмин.

По информации источника, за несвоевременную очистку кровель от снега, наледи и сосулек для юридических лиц действуют штрафы до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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