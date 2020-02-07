7 Февр. 2020 2020-02-07T13:49:24+03:00

Нижегородский адвокат прямо во время оперативного эксперимента взялся передать судьям взятку в 1,5 миллиона рублей. Фото: Анастасия Осипова

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

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Нижегородским полицейским удалось задержать адвоката, взявшегося передать судьям взятку в размере 1,5 миллионов рублей. Причем произошло это прямо во время оперативного эксперимента.

- 28 января в ходе проведения оперативного эксперимента был задержан с поличным адвокат, также являющийся заместителем заведующего адвокатской конторы Советского района, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Он был задержан при получении незаконного денежного вознаграждения в размере 1,5 миллионов рублей. При этом он обещал передать эту сумму неустановленным лицам из числа судей. В обмен те должны были отменить приговор суда.

Сейчас расследование этого преступления продолжается. Сам подозреваемый в совершении преступления задержан.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Расследование этого дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU