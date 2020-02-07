2020-02-07T13:42:35+03:00
Общество

Нижегородцы массово скупают медицинские маски

Особенно заметен дефицит в маленьких аптеках «у дома»
Лилия ТЕМНОВАЮлия ВАСИЛИШИНА
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К традиционной эпидемии гриппа и ОРВИ в этом году добавилась небольшая паника – и все из-за слухов о китайском коронавирусе. В Нижнем Новгороде, правда, никто им не заболел, да и в целом по России случаи заражения можно пересчитать по пальцам. Однако обстановка все равно напряженная – и чтобы не заболеть, горожане активно скупают медицинские маски.

«Комсомолка» прошлась по нижегородским аптекам, чтобы выяснить, далеко ли Нижнему Новгороду до дефицита. В ближайшей сетевой аптеке масок не оказалось – их раскупили еще на прошлой неделе. В аптеке другой сети сообщили, что маски разобрали накануне. Получше оказалась ситуация в крупных торговых центрах – там удалось урвать пару упаковок масок.

При этом в Нижегородском УФАС отмечают, что цены на медицинские маски в Нижнем Новгороде по отношению к декабрю 2019 года не изменились, и что маски имеются в большинстве аптек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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