Еще один павильон сносят на Нижегородской ярмарке

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:12:36+03:00

Павильон №3 был построен в 1996 году и изначально планировался как временный

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На Нижегородской ярмарке начался демонтаж еще одного павильона. Все работы по сносу планируется закончить до конца февраля, сообщает пресс-служба ярмарки.

По словам генерального директора ВЗАО «Нижегородская ярмарка» Максима Соловьева, павильон №3 был построен в 1996 году, и изначально планировалось, что простоит он недолго. Однако нет ничего более постоянного, чем временное – в итоге павильону исполнилось уже 24 года.

- Никаких капитальных зданий на месте павильона не будет, территория будет благоустроена. К некоторым выставкам, возможно, будут организованы небольшие мобильные павильоны, - отметил Максим Соловьев.

В настоящее время на Нижегородской ярмарке продолжаются ремонтные работы – так, в Главном ярмарочном доме проходит реставрация стен, потолков и витражных окон, а в павильоне №1 ремонтируют центральный вход, фасады и заменяют сети инженерного обеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU