Глеб Никитин поздравил нижегородку с получением Президентской премии

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:53:11+03:00

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Вчера Президент России Владимир Путин вручил премии Президента в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год. Среди награжденных была и представительница Нижегородской области, заместитель директора по науке научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий «Приволжского исследовательского медицинского университета» (ПИМУ) Марина Ширманова.

Владимир Путин отметил, что Марина Ширманова является ярким представителем новой научной школы, которая появилась в Нижнем Новгороде благодаря программе мегагрантов. «В лаборатории под её руководством успешно разрабатываются принципиально новые методы изучения злокачественных опухолей. Они позволяют получить недоступные ранее знания о внутренних процессах в поражённых клетках и на основе этого выбирать самый лучший в каждом конкретном случае способ терапии», - подчеркнул Владимир Путин.

С Мариной Ширмановой встретился губернатор региона Глеб Никитин, поздравил с получением заслуженной награды и выразил благодарность за работу.

«Биомедицина – одно из базовых научных направлений для нашего региона. Кроме ПИМУ, в этой отрасли активно работает еще и Нижегородский государственный университет имени Лобачевского и Нижегородский научно-образовательный центр», - сообщил Глеб Никитин и подчеркнул, что у региона есть все основания гордится своими учеными.

ИСТОЧНИК KP.RU