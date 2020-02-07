Губернатор Нижегородской области принял участие в заседании президиума Госсовета

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:31:04+03:00

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Вчера в Большом Кремлёвском дворце состоялось расширенное заседание президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию, посвященное повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом поставленных задач. В заседании участвовал губернатор региона Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора области.

«Уже с 2021 года мы будем ежегодно увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы, и прежде всего именно в такие регионы, которые нуждаются в современных, молодых, перспективных кадрах. Прошу Правительство реализовать комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования в регионах», - сказал Владимир Путин.

«Прием и целевой прием в вузы должны быть ориентированы на потребности рынка труда как в реальном секторе экономики, так и в соцсфере», - считает Глеб Никитин.

По мнению главы региона, именно на уровне регионов связь между предприятиями и сферой образования наиболее прочна, и потому наиболее понятно и очевидно, где и каких специалистов не хватает.

«В первую очередь мы сконцентрировались на медицинском образовании. В Нижегородской области работает очень сильный вуз – Приволжский исследовательский медицинский университет. И с ним ведут работу по увеличению целевого набора. За 10 лет целевой прием вырос почти в десять раз, если в 2010 году целевой прием составил 25 мест, то в 2019 – уже 220. А на 2020 год нами подана заявка на 292 места по программам специалитета, что составляет более 90% от общего количества бюджетных мест. В настоящее время ждем решения федеральных министерств», - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU