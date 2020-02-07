Прямой рейс до Симферополя запустят из нижегородского аэропорта в начале лета
С июня 2020 года из международного аэропорта “Стригино” будет запущен прямой рейс до Симферополя. Нижегородцы смогут летать в популярный крымский город раз в неделю - по четвергам.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, отправлять туристов в Симферополь будут рейсами авиакомпании Smartavia. Вылет назначен на 18:25, а в обратную сторону - на 14:50. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-700.
Перелет из приволжской столицы в Симферополь продлится 2 часа 50 минут. Стоимость билета варьируется в районе 11 - 14 тысяч рублей в один конец, все зависит от тарифа. А вот обратный билет обойдется пассажирам в два раза дешевле. Как сообщается на сайте авиакомпании, улететь из Крыма в Нижний Новгород 4 июня можно будет за 4,5 тысячи, если брать тариф “лайт”. Самый дорогой вариант стоит порядка 11 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU