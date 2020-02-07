Прямой рейс до Симферополя запустят из нижегородского аэропорта в начале лета

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:09:59+03:00

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С июня 2020 года из международного аэропорта “Стригино” будет запущен прямой рейс до Симферополя. Нижегородцы смогут летать в популярный крымский город раз в неделю - по четвергам.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, отправлять туристов в Симферополь будут рейсами авиакомпании Smartavia. Вылет назначен на 18:25, а в обратную сторону - на 14:50. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-700.

Перелет из приволжской столицы в Симферополь продлится 2 часа 50 минут. Стоимость билета варьируется в районе 11 - 14 тысяч рублей в один конец, все зависит от тарифа. А вот обратный билет обойдется пассажирам в два раза дешевле. Как сообщается на сайте авиакомпании, улететь из Крыма в Нижний Новгород 4 июня можно будет за 4,5 тысячи, если брать тариф “лайт”. Самый дорогой вариант стоит порядка 11 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU