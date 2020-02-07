Три человека погибли в жутком ДТП с иномаркой и эвакуатором в Нижегородской области

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:33:48+03:00

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Вечером в четверг, 6 февраля 2020 года, около Дзержинска в Нижегородской области произошло страшное ДТП, унесшее жизни троих человек. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, трагедия случилась на 389 километре трассы М-7.

Водитель “Шкоды” не справился с управлением и протаранил эвакуатор, стоящий на обочине. Столкновение было настолько мощным, что иномарку практически сложило пополам. Сам водитель - мужчина 1977 года рождения - и двое его пассажиров скончались на месте.

Еще одного мужчину, который находился на пассажирском сидении, доставили в больницу с тяжелейшими травмами.

Ранее сообщалось, что 5 февраля на 352 километре трассы М-7 Волга «Москва-Уфа» в районе населенного пункта Талашманово в Володарском районе столкнулись четыре автомобиля. Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от МЧС. В результате погиб один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU