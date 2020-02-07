Уголовное дело по факту гибели троих человек от отравления угарным газом в Павлове передано в суд

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:12:39+03:00

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Прокурор Павлова утвердил и направил в суд обвинительное заключение по факту уголовного дела, возбужденного после гибели троих человек от отравления угарным газом. Напомним, трагедия произошла в начале 2019 года - в одной из квартир двухэтажного дома на улице Перчанкина были обнаружены тела 34-летней женщины и восьмимесячного малыша. После того, как спасатели вскрыли еще одну квартиру, то обнаружили там еще одного погибшего – 44-летнего мужчину.

А за два дня до этого в доме на Транспортной улицы по этой же причине пострадали еще трое человек.

Как выяснилось, в случившемся оказались виновны главный инженер и инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов.

По версии следствия в период с 2015 года по 2019 год они в нарушении своих должностных обязанностей не проводили проверки технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов в обслуживаемых домоуправляющей компанией многоквартирных домах, - говорится на сайте прокуратуры Нижегородской области.

Теперь им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU