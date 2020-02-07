Экспертная комиссия определила троих претендентов на пост министра спорта Нижегородской области

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:16:22+03:00

В ближайшее время они пройдут собеседование с Глебом Никитиным

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6 февраля 2020 года экспертная комиссия провела заседание, где выбрала троих претендентов на пост министра спорта Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, следующим этапом для них станет собеседование с губернатором Глебом Никитиным.

Изначально на портал “Команды правительства” подали заявку 77 человек - все они претендовали на должность министра спорта. После заочного этапа их осталось 27. Каждый кандидат защищал свою программу и предлагал решение задач, которые поставили перед ними жители.

В заключительный этап вышли: заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Александр Кононов, биатлонист, чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, предприниматель Николай Круглов и спортсмен-бобслеист, серебряный призер Чемпионата мира, преподаватель военного университета министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Труненков.

ИСТОЧНИК KP.RU