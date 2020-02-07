Экспертная комиссия определила троих претендентов на пост министра спорта Нижегородской области
6 февраля 2020 года экспертная комиссия провела заседание, где выбрала троих претендентов на пост министра спорта Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, следующим этапом для них станет собеседование с губернатором Глебом Никитиным.
Изначально на портал “Команды правительства” подали заявку 77 человек - все они претендовали на должность министра спорта. После заочного этапа их осталось 27. Каждый кандидат защищал свою программу и предлагал решение задач, которые поставили перед ними жители.
В заключительный этап вышли: заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Александр Кононов, биатлонист, чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, предприниматель Николай Круглов и спортсмен-бобслеист, серебряный призер Чемпионата мира, преподаватель военного университета министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Труненков.
ИСТОЧНИК KP.RU