В выходные в Нижегородскую область придет сильный мороз

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:28:34+03:00

По прогнозам синоптиков, температура к воскресенью упадет до -22

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -9 градусов, в течение дня -8, а к позднему вечеру – до -11. В течение дня синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой снег.

Ветер несколько раз в течение дня поменяет направление – с западного на северо-западный и северный. Днем ветер вполне умеренный – 2-5 метров в секунду, к позднему вечеру усилится до 5 -11 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет расти, с 740 до 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность — 67-81%.

К субботнему утру синоптики прогнозируют ощутимый мороз – до -17 градусов, а к вечеру – до -20. С полудня до 18.00 – облачную с прояснениями и ясную погоду, небольшой снег ожидается только к вечеру. Ветер 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и к 21.00 достигнет 757 миллиметров ртутного столба.

К утру воскресенья столбики термометров опустятся до рекордной для этой зимы отметки -23 градуса. Впрочем, ненадолго – уже к середине дня потеплеет до -15, а к ночи – до -11 градусов. Ветер от 2 до 5 метров в секунду, местами до 10 метров в секунду.

К утру воскресенья атмосферное давление достигнет 759 мм ртутного столба, а к вечеру плавно снизится до 755 мм ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU