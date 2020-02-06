2020-02-06T18:27:24+03:00
Общество

Глеб Никитин поручил увеличить региональные стипендии для талантливой молодежи

Стипендии в увеличенном объеме начнут выплачиваться уже в 2020 году
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Размер региональных стипендий для талантливой молодежи Нижегородской области увеличится в несколько раз по инициативе губернатора Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

- Сейчас размер областных стипендий для школьников, студентов и аспирантов уже выглядит символическим. При этом некоторые из стипендий – а их у нас больше 10 – носят имена великих ученых: Харитона, Разуваева, Блохиной. Я принял решение увеличить их размер в несколько раз. Так, для школьников размер стипендии будет увеличен более чем в 6 раз, для студентов в 5 раз, а для аспирантов в 3 раза. Выплаты в новом объеме начнутся уже в этом году, - отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин провел совещание с ректорами нижегородских вузов и напомнил об участии Нижегородской области в нацпроекте «Наука».

КОНКРЕТНО

Стипендии имени академика Ю. Б. Харитона для студентов вузов и школьников за успехи в области физико-математических наук – 11 стипендий по 5000 рублей.

Стипендии имени академика Г. А. Разуваева для аспирантов нижегородских вузов и институтов РАН, а также крупнейших научных предприятий – 150 стипендий по 10 000 рублей.

Пушкинские стипендии для школьников и студентов за успехи в изучении гуманитарных наук – 20 стипендий по 5000 рублей.

Стипендии имени Горького для студентов за успехи в изучении гуманитарных наук – 10 стипендий по 5000 рублей.

Стипендии имени А. Ф. Хохлова для студентов за высокие результаты в учебе и развитие образования – 17 стипендий по 5000 рублей.

Стипендии имени академика И. Н. Блохиной студентам за успехи в изучении медико-биологических наук – 5 стипендий по 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Глеб Никитин поручил увеличить региональные стипендии для талантливой молодежи
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