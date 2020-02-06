2020-02-06T16:14:48+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений

Кредитные предложения в рейтинге ранжировались по величине процентной ставки
Эльвира ОСИПОВА
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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 банков с самыми дешевыми ипотечными предложениями, согласно рейтингу, подготовленному порталом Сравни.ру. Кредитные предложения в рейтинге ранжировались по величине процентной ставки.

Программа «Уралсиб – Строящееся жильё» заняла 2 место в пятерке кредитных предложений банков на покупку жилья в строящемся доме, а «Уралсиб – Готовое жильё» – 3 место в рейтинге предложений с самой низкой ставкой на покупку квартиры на вторичном рынке.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

СПРАВКА:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 581 банкомат, 530 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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