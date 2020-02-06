48 школ и 16 детсадов в Нижнем Новгороде закрыты на карантин

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:46:57+03:00

Подъем уровня заболеваемости продолжится еще в течение двух недель

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В областном центре на карантин по гриппу и ОРВИ полностью закрыли 48 школ и 16 детсадов, кроме того, частично закрыты 139 групп в 70 садиках и 281 класс в 44 школах. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент образования городской администрации.

Полностью на карантин закрыты школы №№ 11, 19, 21, 22, 26, 29, 32, 33, 35, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 54, 60, 64, 69, 75, 76, 79, 91, 94, 96, 100, 103, 110, 115, 123, 125, 140, 154, 167, №168 имени И.И.Лабузы, 172, 174, 176, 181, 182, 183 имени Р.А.Алексеева, 187, гимназии №13, 17, лицеи №№ 40, 180 и школы с углубленным изучением отдельных предметов №№70, 74.

Не работают детские сады №№ 11 «Семицветик», 28, 74, 75, 76, 126, 151, 152, 158, 220, 252 «Росточек», 396 «Подсолнушек», 437, 456, 457, 460.

Со вчерашнего дня отменены кабинетная система обучения и объединенные уроки. Запрет сохраняется до особого распоряжения.

Напомним, сейчас эпидемический порог превышен на 27%. Как сообщила «КП-НН» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова, подъем уровня заболеваемости продолжится еще в течение двух недель. В связи с тем, что сейчас циркулирует высокопатогенный грипп H1N1, нарастание вируса происходит достаточно быстро. Однако уже в течение 2-3 недель эпидемия должна пойти на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU