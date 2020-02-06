Жителей блокадного Ленинграда навестили «Волонтеры Победы» в Нижнем Новгороде

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:28:17+03:00

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Добровольцы Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в рамках акции «Блокадный хлеб» навестили защитников и жителей блокадного Ленинграда, которые живут в Нижнем Новгороде и области. Волонтеры побывали у 284 ветеранов, сообщает пресс-служба областного правительства и губернатора региона.

Акция «Блокадный хлеб» прошла по всей России в рамках Года памяти и славы и была приурочена ко Дню снятия блокады Ленинграда. Ключевым символом акции стал кусочек хлеба весом в 125 граммов – пайка жителя осажденного города, единственная пища в самые тяжелые дни блокады. Волонтеры предлагали его нижегородцам, чтобы осознать какой ценой выживали люди в осажденном городе.

«Мы обязаны сохранить память о Победе и защитить ее от искажений. Нижегородская область внесла большой вклад в дело Победы. У нас много памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, но главное, чем мы гордимся – это люди. Те, кто сражался на фронте и трудился в тылу», - сказал губернатор региона Глеб Никитин.

Напомним, Нижний Новгород претендует на звание «Города трудовой доблести». В настоящее время идет сбор подписей. Подписаться можно двумя способами – в централизованном пункте по сбору подписей или на специальном сайте ЗаНижний.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU