Нижегородские школьники стали победителями международной выставки-конкурса

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:12:09+03:00

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Ученики объединения стендового моделизма «Мир в миниатюре» (педагог Вадим Муляр) Центра детского творчества Автозаводского района стали призерами и победителями выставки-конкурса Arta 2nd scale model show. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Международная выставка-конкурс стендового моделизма Arta 2nd scale model show прошла в Греции. В ней участвовали представители Белоруссии, Болгарии, Греции, Сербии, Македонии, Словакии, Испании, Катара и России. В общей сложности на суд жюри были выставлены 497 моделей.

В копилке нижегородцев - три "золота", "серебро" и "бронза". Кроме того, Александр Косенков выиграл два специальных приза от оргкомитета выставки-конкурса Arta 2nd scale model show.

Как рассказал педагог ребят Вадим Муляр, на создание одной модели уходит полгода и более. «Это кропотливая и непростая работа», - отметил Вадим Муляр.

Напомним, что ученики Центра детского творчества неоднократно становились победителями и призерами конкурсов стендового моделизма. Например, в декабре 2019 года они завоевали награды XII международной выставки Novogodišnji Kup - XII New Year Cup, которая проходила в Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU