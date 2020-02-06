Дроны нового поколения поступят в нижегородские лесопожарные службы
Семь дронов нового поколения с увеличенной дальностью и временем полета поступят на вооружение лесопожарных служб региона в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора Нижегородской области.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что в 2018 году началось обновление парка техники лесных служб. В прошлом году лесоводы получили около 200 единиц новой техники и оборудования в рамках национального проекта «Экология». «В 2020 году на эти цели в рамках нацпроекта из федерального бюджета в регион направлено более 36 млн рублей», - заявил Глеб Никитин.
Также принято решение выделить дополнительные средства из областного бюджета, добавил глава региона.
С помощью новых беспилотников лесные службы смогут быстрее обнаруживать очаги лесных пожаров, сообщает источник, а значит, быстрее приступать к тушению.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в регионе откроется новая пожарно-химическая станция в Уренском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU