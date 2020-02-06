Замначальника нижегородской колонии подозревается в уголовном преступлении

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:37:23+03:00

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Следователем Шахунского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ ИК - 12 ГУФСИН России по Нижегородской области. Полковника внутренней службы подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Как сообщает источник, в январе этого года подозреваемый незаконно привлек к исполнению трудовых обязанностей в своих личных целях одного из осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселения.

Осужденного, не имеющего водительского удостоверения, замначальника попросил загрузить в лесовоз бесхозную древесину, что тот и сделал. Древесину заключенный продал жителю соседнего села за 15 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, из ФСИН полковника уволили.

ИСТОЧНИК KP.RU