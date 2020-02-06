2020-02-06T13:51:20+03:00
Общество

16-летнего Дениса Тихонина и 15-летнего Егора Князева разыскивают в Дзержинске

О местонахождении подростков неизвестно уже два дня
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ПСГ "Рысь"Фото: ПСГ "Рысь"
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4 февраля 2020 года в Нижегородской области пропали двое подростков - 16-летний Денис Тихонин и 15-летний Егор Князев. Ориентировки с их фотографиями и приметами разместили в социальных сетях волонтеры из поисково-спасательной группы «Рысь».

Приметы Дениса: среднее телосложение, рост 165-170 сантиметров, темные волосы. В день исчезновения был одет в красную куртку, серые спортивные штаны и светлые ботинки.

Приметы Егора: среднее телосложение, темные волосы и рост порядка 170 сантиметров. На нем были черная куртка, синие джинсы и черные кроссовки.

Если вам известно что-либо о местонахождении этих молодых людей, просим сообщить в ПСГ «Рысь» по номеру: 8-831-283-82-00 или сразу в полицию: 102.

В комментариях под постом нижегородцы рассказали, что уже видели ребят в день исчезновения в одном из торговых центров Дзержинска.

- Видела 4 февраля, шли где то пол 8 по улице Ленина в компании друзей, - пишет Мила Харитонова.

Как оказалось, после этого мальчики и не вернулись домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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