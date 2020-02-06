2020-02-06T12:22:55+03:00
Общество

На южном обходе Нижнего Новгорода начинается ремонт путепровода и моста

Вводятся временные ограничения движения
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На 423 и 425 км трассы М-7 «Волга» (южный обход Нижнего Новгорода) вводятся временные ограничения движения в связи с ремонтом путепровода и моста. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Ремонтные работы на путепроводе через железную дорогу и на мосту через реку Кудьма планируется завершить к ноябрю этого года.

Как сообщает источник, на период проведения дорожных работ вводится двухполосное движение вместо четырехполосного. Кроме того, максимальная скорость движения на этих участках ограничивается до 50 км/ч. Сейчас дорожные службы выставляют временную схему движения.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор, на искусственных сооружения отремонтируют балки и опоры пролетных строений, восстановят деформационные швы, укрепят конусы и устроят систему водоотвода. Кроме того, будет обновлено мостовое полотно, уложено покрытие из износостойкого асфальтобетона, установлено новое барьерное и перильное ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородские школьники стали победителями международной выставки-конкурса
Дроны нового поколения поступят в нижегородские лесопожарные службы
Замначальника нижегородской колонии подозревается в уголовном преступлении
16-летнего Дениса Тихонина и 15-летнего Егора Князева разыскивают в Дзержинске
На южном обходе Нижнего Новгорода начинается ремонт путепровода и моста
100 семей из нижегородской глубинки получат жилье
Нижегородцам могут предоставить право собственности на участки под самостроями
Нижегородка отказалась от госпитализации годовалого сына, больного пневмонией, анемией и острым бронхитом
Нижегородские сельхозпроизводители закупили 700 единиц новой техники и оборудования
В Нижегородской области откроется музей валенка
В нижегородском зоопарке поселился новый питомец
Мороз и солнце: в Нижнем Новгороде наконец-то наступила зима
Более 240 аварий произошло по вине водителей автобусов в Нижнем Новгороде за 2019 год