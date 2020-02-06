На южном обходе Нижнего Новгорода начинается ремонт путепровода и моста

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:22:55+03:00

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На 423 и 425 км трассы М-7 «Волга» (южный обход Нижнего Новгорода) вводятся временные ограничения движения в связи с ремонтом путепровода и моста. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Ремонтные работы на путепроводе через железную дорогу и на мосту через реку Кудьма планируется завершить к ноябрю этого года.

Как сообщает источник, на период проведения дорожных работ вводится двухполосное движение вместо четырехполосного. Кроме того, максимальная скорость движения на этих участках ограничивается до 50 км/ч. Сейчас дорожные службы выставляют временную схему движения.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор, на искусственных сооружения отремонтируют балки и опоры пролетных строений, восстановят деформационные швы, укрепят конусы и устроят систему водоотвода. Кроме того, будет обновлено мостовое полотно, уложено покрытие из износостойкого асфальтобетона, установлено новое барьерное и перильное ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU