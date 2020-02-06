2020-02-06T11:49:42+03:00
Общество

100 семей из нижегородской глубинки получат жилье

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» планируется построить дома на сельских территориях в 17 районах Нижегородской области
Елена ЛАЗАРЕВА
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Почти 100 нижегородских семей из 17 районов Нижегородской области получат новое жилье по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства со ссылкой на вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина.

«Всего в рамках программы в этом году будет реализовано около сотни различных проектов. В частности, благоустройство общественных пространств, строительство дорог в районах и инженерных сетей. В общей сложности, на развитие сельских территорий в рамках программы будет направлено почти 1,5 млрд рублей, в том числе около 900 млн рублей – из федерального бюджета», - подчеркнул вице-губернатор.

Жилье получат не только работники сельхозпредприятий, но и сотрудники социальной сферы. Заявки на строительство жилья предоставляли агропредприятия и организации, которые нуждаются в кадрах и хотят привлечь или удержать перспективных сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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