Нижегородцам могут предоставить право собственности на участки под самостроями
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предлагает узаконить право нижегородцев на участки под безопасными индивидуальными домами-самостроями. Законопроект внесен в Законодательное собрание Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Как сообщает источник, законопроект разработан министерством имущественных и земельных отношений. В проекте закона предлагается узаконить право на земельные участки под самостроями, которые были построены до 1 сентября 2006 года.
«Мы предлагаем предоставить гражданам такие участки в собственность бесплатно. В дальнейшем они смогут легализовать самострои. Это позволит защитить интересы граждан, проживающих в таких домах более 15 лет, и не имеющих в собственности иного жилого помещения», - подчеркнул Глеб Никитин.
Речь идет только о домах, не представляющих опасности для жизни и здоровья жителей. Предполагается, что разрешение будет действовать до конца следующего года.
ИСТОЧНИК KP.RU