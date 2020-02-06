2020-02-06T11:18:21+03:00
Общество

Нижегородцам могут предоставить право собственности на участки под самостроями

Законопроект внес в Заксобрание региона губернатор области Глеб Никитин
Елена ЛАЗАРЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предлагает узаконить право нижегородцев на участки под безопасными индивидуальными домами-самостроями. Законопроект внесен в Законодательное собрание Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как сообщает источник, законопроект разработан министерством имущественных и земельных отношений. В проекте закона предлагается узаконить право на земельные участки под самостроями, которые были построены до 1 сентября 2006 года.

«Мы предлагаем предоставить гражданам такие участки в собственность бесплатно. В дальнейшем они смогут легализовать самострои. Это позволит защитить интересы граждан, проживающих в таких домах более 15 лет, и не имеющих в собственности иного жилого помещения», - подчеркнул Глеб Никитин.

Речь идет только о домах, не представляющих опасности для жизни и здоровья жителей. Предполагается, что разрешение будет действовать до конца следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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