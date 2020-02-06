Нижегородские сельхозпроизводители закупили 700 единиц новой техники и оборудования

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:54:11+03:00

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Из областного бюджета на обновление парка сельхозтехники в прошлом году было выделено 188 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, агропромышленный комплекс Нижегородской области демонстрирует высокие темпы развития. «Ежегодно растут объемы производства сельхозпродукции и крайне важно сохранить эту динамику. А для этого необходимо обновлять парк сельхозтехники и внедрять новые прогрессивные аграрные технологии», - подчеркнул глава региона.

Новая, более продуктивная техника позволяет увеличить площади сельхозземель, и при этом значительно облегчить труд аграриев. По словам губернатора, за прошедший год на обновление сельхозтехники из бюджета области было выделено 188 млн рублей. «Эта мера поддержки будет действовать и в 2020 году», - заверил Глеб Никитин.

В 2019 году сельхозтоваропроизводителями области было приобретено более 700 единиц техники на сумму 2,5 млрд рублей. В частности, 350 единиц оборудования аграрии закупили по областным программам. Также обновление парка техники осуществлялось с привлечением федеральных мер поддержки и лизинговых инструментов.

ИСТОЧНИК KP.RU