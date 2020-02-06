Нижегородка отказалась от госпитализации годовалого сына, больного пневмонией, анемией и острым бронхитом

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:01:33+03:00

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30-летняя жительница поселка Нижегородец в Дальнеконстантиновском районе попала в поле зрения полиции из-за болезни годовалого сына. Несмотря на свой возраст, малыш успел обзавестись целым букетом довольно тяжелых заболеваний, среди которых железодефицитная анемия, двухсторонняя пневмония, коклюш и острый бронхит. Впрочем, удивляет даже не обширный список диагнозов, а поведение его матери в сложившейся ситуации.

- 29 декабря нижегородка отказалась от госпитализации сына, несмотря на наличие у него определенных заболеваний, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Тем самым она оставила его без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии. В связи с этим по рапорту инспектора по делам несовершеннолетних по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье « Ненадлежащее выполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего сына».

К слову, сама горе-мамаша ранее судима не была. Хоть и привлекалась неоднократно к административной ответственности. К счастью, сам ребенок остался жив. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Сейчас расследование этого уголовного дела завершено.

ИСТОЧНИК KP.RU