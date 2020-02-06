2020-02-06T10:29:08+03:00
Общество

В Нижегородской области откроется музей валенка

Открытие состоится в рамках фестиваля «Арзамасский валенок – 2020»
Елена ЛАЗАРЕВА
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В субботу, 8 февраля, в Арзамасском районе состоится фестиваль декоративно-прикладного искусства «Арзамасский валенок – 2020». Центральным событием фестиваля станет открытие музея валенка. В экспозиции музея – валенки, представленные современными мастерами валяльного дела со всей России, в том числе самый большой в мире и самый маленький, размером всего 1 сантиметр. Кроме обуви, в музее экспонируются и другие изделия из шерсти - одежда, головные уборы, сумки, игрушки.

В рамках фестиваля состояться мастер-классы для детей и взрослых, «Валенки-шоу», творческие конкурсы «С миру по шерстинке» (авторские валенки ручной работы, самое оригинальное изделие из войлока, изделия в виде валенков в любой технике, лучшая работа, выполненная из готового валенка и т.д.), конкурс на самый лучший травяной чай и многое другое.

Открытие музея состоится в 12.00 в селе Красном Арзамасского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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