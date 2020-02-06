2020-02-06T08:51:14+03:00
Общество

Мороз и солнце: в Нижнем Новгороде наконец-то наступила зима

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня возможен снег
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -12 градусов. В течение дня температура будет повышаться, к ночи потеплеет до -6, а в течение ночи опять похолодает до -10 градусов.

Примерно до полудня синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду, до 15.00 – без осадков. Вечером небо затянут облака, вероятен снег.

Ветер южный и юго-западный, 4-5 метров в секунду. Местами возможны порывы ветра до 11-12 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня снизится, сейчас – 746 миллиметров ртутного столба, к позднему вечеру – 738 мм рт столба.

Относительная влажность — 75-86%.

Напомним, синоптики прогнозируют, что к воскресенью морозы достигнут -20… -22 градусов. И солнце, столь редкое в последнее, время, погостит до в регионе до воскресенья.

В течение дня прогнозируются снежный налет на дорогах и снег. Будьте внимательны на дорогах!

ИСТОЧНИК KP.RU

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