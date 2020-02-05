2020-02-05T18:48:54+03:00
Общество

Более 240 аварий произошло по вине водителей автобусов в Нижнем Новгороде за 2019 год

По количеству таких ДТП приволжская столица находится на уровне Москвы
Анастасия НАЗАРОВА
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В 2019 году в Нижнем Новгороде зарегистрировано 242 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей автобусов. Как журналистам рассказал начальник отделения ГИБДД Управления МВД России по городу Валерий Иванов, в сравнении с другими городами-миллионниками (Челябинском, Екатеринбургом, Томском, Казанью), столица Приволжья в три раза превышает количество аварий с участием общественного транспорта.

- На территории города не все гладко с безопасностью пассажирских перевозок, и 2019 год не исключение! - заявил полковник полиции на пресс-конференции 5 февраля. - В принципе мы идем на уровне Москвы по числу ДТП и на уровне Санкт-Петербурга по погибшим. Это, конечно, безобразие.

По словам эксперта, у нас почти 12% от общего удельного веса аварийности - это автокатастрофы по вине водителей автобусов.

- Сейчас владельцы маршрутов нацелены на экономические показатели. Даже в путевых листах у них проставляется норма выручки - деньги, которые водители должны принести после смены. Естественно, они уже не думают ни о безопасности, ни о трафике, - отметил Валерий Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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