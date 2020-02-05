На питание нижегородских школьников планируется выделить около 700 млн рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:30:05+03:00

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Около 700 миллионов рублей планируется направить на организацию бесплатного питания нижегородских школьников. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина. Таким образом, в области уже в этом году бесплатным питанием будут обеспечены все ученики начальных классов.

По словам губернатора, на данный момент проведен мониторинг всех школ. «Горячее питание организовано во всех школах, но не везде созданы оптимальные условия. В некоторых образовательных учреждениях необходимо провести модернизацию пищеблоков», - подчеркнул Глеб Никитин и добавил, что в настоящее время составляется список первоочередных работ.

«В этом вопросе важно не только количество, но и качество. Стоит задача обеспечить не просто бесплатное, но и здоровое питание. В ближайшие месяцы решение этой задачи должно стать одним из абсолютных приоритетов работы руководства муниципалитетов. Призываю ориентироваться на пожелания родительской общественности», - добавил губернатор.

Для организации с 1 сентября 2020 года горячего питания учеников младших классов правительство Российской Федерации планирует выделить Нижегородской области около 410 миллионов рублей, софинансирование региона составит 276,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU