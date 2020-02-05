В столице Приволжья снизилось количество ДТП с погибшими

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:27:13+03:00

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Погибших в результате автомобильных аварий в столице Приволжья с каждым годом становится все меньше. Об этом журналистам рассказал начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов.

- С 2014 года мы, если можно так выразиться, наблюдаем положительную динамику. Например, в прошлом году на территории областного центра зарегистрировано 44 погибших. Эти люди погибли либо в результате столкновения транспортных средств, либо вследствие наезда на пешехода, в том числе на пешеходных переходах, - добавил эксперт.

По словам полковника полиции, согласно требованиям федеральной целевой программы, пороговый показатель погибших в ДТП - не более 97 человек в год.

- Сейчас прорабатывается новая целевая программа, которая будет принята в декабре 2020 года, а то и раньше. Так вот она гласит, что к 2024 году необходимо будет выйти на другой показатель - не более четырех погибших на 100 тысяч населения. А к 2030 году планируется вовсе достичь нулевого показателя смертности в результате ДТП, - пояснил Валерий Иванов.

Полицейский добавил, что по количеству смертельный аварий столица Приволжья находится примерно на одном уровне с Уфой, Красноярском и Ростовом-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU