На нижегородском заводе идет подготовка к съемкам сериала «Хроники сыска»

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:41:29+03:00

Пилотные серии снимают по рассказу "Случай в Окском батальоне". Фото: соцсети

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Началась подготовка к съемкам эпизодов сериала «Хроники сыска». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода в регионе снимут сериал по книгам нижегородского писателя и краеведа Николая Свечина, написанным в жанре ретро-детектива.

«Хроники сыска» – это сборник из семи детективных новелл о сыщике нижегородской полиции Алексее Лыкове и его друге и коллеге статском советнике Павле Благово. Действие книги происходит в конце 19 века.

Съемочный процесс начнется в марте. На оборонном предприятии «Красное Сормово» снимут пилотные сцены сериала по рассказу «Случай в Окском батальоне».

На данный момент начата работа над визуальными эффектами, реконструирующими исторические локации одного из старейших нижегородских предприятий. Продолжается открытый кастинг на роли в сериале. Заявки на кастинг подали более 500 жителей Нижнего Новгорода и области, причем большинство претендентов не являются профессиональными актерами.

Уже записано более 200 визиток потенциальных исполнителей ролей в сериале. Формирование актерской базы продлится до мая 2020 года.

К слову, 2 февраля автор "Хроник" отметил 61-й день рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU