На нижегородском заводе идет подготовка к съемкам сериала «Хроники сыска»
Началась подготовка к съемкам эпизодов сериала «Хроники сыска». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Напомним, в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода в регионе снимут сериал по книгам нижегородского писателя и краеведа Николая Свечина, написанным в жанре ретро-детектива.
«Хроники сыска» – это сборник из семи детективных новелл о сыщике нижегородской полиции Алексее Лыкове и его друге и коллеге статском советнике Павле Благово. Действие книги происходит в конце 19 века.
Съемочный процесс начнется в марте. На оборонном предприятии «Красное Сормово» снимут пилотные сцены сериала по рассказу «Случай в Окском батальоне».
На данный момент начата работа над визуальными эффектами, реконструирующими исторические локации одного из старейших нижегородских предприятий. Продолжается открытый кастинг на роли в сериале. Заявки на кастинг подали более 500 жителей Нижнего Новгорода и области, причем большинство претендентов не являются профессиональными актерами.
Уже записано более 200 визиток потенциальных исполнителей ролей в сериале. Формирование актерской базы продлится до мая 2020 года.
К слову, 2 февраля автор "Хроник" отметил 61-й день рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU