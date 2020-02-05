Госдолг Нижегородской области с начала года снизился на 10,3 млрд рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:19:54+03:00

Более 70% госдолга приходится на государственные ценные бумаги

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Объём государственного долга Нижегородской области на 1 февраля составил 64,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министерство финансов региона.

За январь 2020 года объем госдолга снизился на 10,3 млрд рублей. По информации источника, снижение связано в основном с досрочным погашением кредитных обязательств перед коммерческими банками. Сегодня кредитов комбанков в структуре госдолга нет.

Более 70% госдолга – государственные ценные бумаги, около 30% - кредиты федерального бюджета и 0,3% приходится на государственные гарантии.

Напомним, что госдолг региона на 1 января 2020 года составлял 74,7 млрд рублей и снизился к январю 2019 года на 354,4 млн рублей. Правительством Нижегородской области ранее были заключены соглашения о реструктуризации федеральных бюджетных кредитов.

«На начало года отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета снизилась до 51,1%. Область снижает долговую нагрузку на бюджет опережающими темпами», — отметил губернатор области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU