2020-02-05T16:19:54+03:00
Общество

Госдолг Нижегородской области с начала года снизился на 10,3 млрд рублей

Более 70% госдолга приходится на государственные ценные бумаги
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Объём государственного долга Нижегородской области на 1 февраля составил 64,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министерство финансов региона.

За январь 2020 года объем госдолга снизился на 10,3 млрд рублей. По информации источника, снижение связано в основном с досрочным погашением кредитных обязательств перед коммерческими банками. Сегодня кредитов комбанков в структуре госдолга нет.

Более 70% госдолга – государственные ценные бумаги, около 30% - кредиты федерального бюджета и 0,3% приходится на государственные гарантии.

Напомним, что госдолг региона на 1 января 2020 года составлял 74,7 млрд рублей и снизился к январю 2019 года на 354,4 млн рублей. Правительством Нижегородской области ранее были заключены соглашения о реструктуризации федеральных бюджетных кредитов.

«На начало года отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета снизилась до 51,1%. Область снижает долговую нагрузку на бюджет опережающими темпами», — отметил губернатор области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На питание нижегородских школьников планируется выделить около 700 млн рублей
В столице Приволжья снизилось количество ДТП с погибшими
В ГИБДД назвали самые аварийные районы Нижнего Новгорода
На нижегородском заводе идет подготовка к съемкам сериала «Хроники сыска»
Госдолг Нижегородской области с начала года снизился на 10,3 млрд рублей
Эксперты отберут кандидатов на пост нижегородского министра спорта
Экс-начальник нижегородского ГУ МВД назначен главным федеральным инспектором по Ульяновской области
В Автозаводском храме появится икона «Благословение детей»
Жители Нижнего Новгорода пожаловались на подтопления
Из нижегородского аэропорта будут вылетать рейсы в Анапу
Тело мужчины нашли под окнами многоэтажного дома в Сарове
Проект нижегородского Ледового дворца прошел госэкспертизу
Нижегородские баскетболисты обыграли рижский ВЭФ
Нижегородская область увеличила экспорт в Германию на 58%
В Нижегородской области в 2020 году появятся новые контейнеры и бункеры для мусора
Объем промышленного производства в Нижегородской области превысил 1,5 триллиона рублей
День открытых дверей прошел в Нижегородском онкологическом диспансере
В Нижнем Новгороде в течение дня прогнозируется пасмурная и морозная погода
25 крупных агрономических инвестпроектов реализовано в Нижегородской области в прошлом году
Нижегородец-ветеран отметил 94 день рождения