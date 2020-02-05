2020-02-05T15:48:49+03:00
Общество

Эксперты отберут кандидатов на пост нижегородского министра спорта

К очному этапу отбора экспертная комиссия допустила 27 кандидатов из 77
Елена ЛАЗАРЕВА
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Экспертная комиссия, в которую входят представители спортивной общественности, проанализирует программы кандидатов по развитию спорта в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По информации источника, на портале «Команда Правительства» было размещено 145 различных предложений в сфере спорта, из которых эксперты выбрали сорок.

Каждый кандидат на пост министра должен не только представить свою программу, но и предложить вариант реализации одного из предложений.

Напомним, конкурс на пост министра спорта Нижегородской области стартовал 19 ноября 2019 года. Заявки для участия подали 77 человек. К очному этапу экспертная комиссия допустила 27 кандидатов. Презентации программ кандидатов будут проходить в течение двух дней.

Напомним, презентация программы «Команда Правительства» состоялась в Нижнем Новгороде весной 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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