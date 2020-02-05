Экс-начальник нижегородского ГУ МВД назначен главным федеральным инспектором по Ульяновской области
Сегодня в Ульяновске был официально представлен главный федеральный инспектор по Ульяновской области Юрий Кулик. Новый главный инспектор более 35 лет служил в правоохранительных органах, начав с участкового. До марта прошлого года работал начальником Главного управления МВД России по Нижегородской области.
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров выразил уверенность, что профессионализмом и ответственным отношением к работе Юрий Кулик заслужит доверие и уважение жителей региона.
«Кроме традиционных обязанностей главного федерального инспектора у Юрия Павловича будут и новые, дополнительные обязанности», - подчеркнул Игорь Комаров.
В частности, речь идет о контроле за реализацией федеральных нацпроектов, строительством нового жилья и решением проблем «обманутых дольщиков».
Генерал-майор полиции Юрий Павлович Кулик родился в апреле 1963 года на Украине.
Начинал службу в ОВД в Ленинграде милиционером батальона патрульно-постовой службы.
ИСТОЧНИК KP.RU