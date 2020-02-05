Экс-начальник нижегородского ГУ МВД назначен главным федеральным инспектором по Ульяновской области

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:19:21+03:00

Юрий Кулик служил в правоохранительных органах почти 35 лет

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Сегодня в Ульяновске был официально представлен главный федеральный инспектор по Ульяновской области Юрий Кулик. Новый главный инспектор более 35 лет служил в правоохранительных органах, начав с участкового. До марта прошлого года работал начальником Главного управления МВД России по Нижегородской области.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров выразил уверенность, что профессионализмом и ответственным отношением к работе Юрий Кулик заслужит доверие и уважение жителей региона.

«Кроме традиционных обязанностей главного федерального инспектора у Юрия Павловича будут и новые, дополнительные обязанности», - подчеркнул Игорь Комаров.

В частности, речь идет о контроле за реализацией федеральных нацпроектов, строительством нового жилья и решением проблем «обманутых дольщиков».

Генерал-майор полиции Юрий Павлович Кулик родился в апреле 1963 года на Украине.

Начинал службу в ОВД в Ленинграде милиционером батальона патрульно-постовой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU