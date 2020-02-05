2020-02-05T14:39:53+03:00
Общество

В Автозаводском храме появится икона «Благословение детей»

Икона написана специально для этого храма
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Автозаводском храме - две новые иконы. Фото: Нижегородская митрополияВ Автозаводском храме - две новые иконы. Фото: Нижегородская митрополия
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Торжественная встреча иконы состоится 16 февраля в 08:00 в храме в честь преподобной мученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны по адресу: улица Смирнова, 71. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии. После встречи состоится соборная молитва.

Икона Спасителя «Благословение детей» написана специально для Елисаветинского храма, в ней обращаются православные с молитвами о здоровье и благополучии, об успешной учебе. Кроме того, обратиться к иконе могут и те, кто только желает обрести своих детей, и маленькие верующие.

Икону «Благословение детей» часто дарят молодоженам.

Напомним, 2 февраля в храме состоялась торжественная встреча иконы святителя Спиридона, Тримифунтского чудотворца. Образ был создан для прихода на пожертвования благотворителей и прихожан и будет пребывать в Елизаветинском храме постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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