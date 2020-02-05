Жители Нижнего Новгорода пожаловались на подтопления

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:18:03+03:00

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В администрацию Канавинского района поступило 20 заявок о подтоплениях на территории района. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

По информации Канавинской администрации, за сутки с одиннадцати улиц района было откачано около 400 кубометров талой воды.

Сотрудники муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» работали на Ухтомского, Движенцев, Тонкинской, Советской, Генерала Зимина и других улицах. В первую очередь угрозу подтопления ликвидировали на основных магистралях и дорогах с активным движением общественного транспорта.

Сообщить о подтоплении можно по телефону 246 - 16 – 37 (отдел коммунального хозяйства и содержания дорог).

К слову, минувшие сутки из города вывезено почти 8 тысяч кубометров снега, в основном с территории Нижегородского района (2,9 тысячи м3). Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU