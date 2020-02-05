Из нижегородского аэропорта будут вылетать рейсы в Анапу

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:39:25+03:00

Изменить размер текста: A A

С июня 2020 года в международном аэропорту Стригино появится новый рейс на Анапу. Авиакомпания Smartavia открывает прямой регулярный рейс по маршруту Анапа - Нижний Новгород - Анапа.

Вылеты на самолетах Boeing 737-700 и 737-500 будут совершаться еженедельно, из Нижнего Новгорода – в 17:35, из Анапы – в 14:25 по местному времени.

Расписание рейсов можно уточнить на сайте аэропорта http://goj.aero/schedule/.

С тарифами компании и условиями перевозки – на сайте авиакомпании.

Напомним, сотрудники нижегородского аэропорта вернули пассажиру потерянный миллион рублей. Сумку с деньгами мужчина забыл у стойки регистрации.

Ранее сообщалось, что в аэропорту появятся дополнительные рейсы в Оренбург, Сочи, Уфу и другие города. В 2019 году рейсы из Нижнего Новгорода вылетали по 34 направлениям, из которых 21 – регулярные.

ИСТОЧНИК KP.RU