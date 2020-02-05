Тело мужчины нашли под окнами многоэтажного дома в Сарове

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:08:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 4 февраля 2020 года в Сарове под окнами многоэтажного дома на улице Давиденко было найдено тело мужчины. Как сообщили в социальных сетях очевидцы происшествия, рядом с трупом лежала записка, сейчас ее расшифровывают специалисты.

В пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области «Комсомольской правде» рассказали, что на внешний вид мужчине точно больше 18 лет. Сейчас обстоятельства и причины случившегося устанавливают следователи – проводится проверка.

Ранее сообщалось, что вечером 28 января жители улицы Премудрова в Нижнем Новгороде нашли в подвале тело 40-летнего мужчины. К выяснению обстоятельств этого происшествия подключились сотрудники правоохранительных органов. В полиции подтвердили факт обнаружения тела погибшего мужчины. Дело было передано в следственный комитет для выяснения причин случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU